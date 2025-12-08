Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Долгосрочная аренда
  5. Таунхаус
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда таунхаусов с видом на море в муниципалитете Пафос, Кипр

1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
В аренду: Этот очаровательный таунхаус предлагает комфортную жизнь с 82 м2 внутреннего прос…
$1,508
в месяц
