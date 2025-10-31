Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда офисов с видом на море в муниципалитете Пафос, Кипр

2 объекта найдено
Офис 124 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 124 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 124 м²
For rent: Modern office space of 124 m² on the top floor, accessible by elevator. This brigh…
$3,135
в месяц
Оставить заявку
Офис 150 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 150 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 150 м²
Discover a prestigious office space available for rent in an ultra-modern smart building, pe…
$7,664
в месяц
Оставить заявку
