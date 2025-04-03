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Склады в Orounta, Кипр

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1 объект найдено
Склад 890 м² в Ороунта, Кипр
Склад 890 м²
Ороунта, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 890 м²
Складское помещение в Ороунте. Склад представляет собой двухэтажное здание, состоящее из дом…
$367,027
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