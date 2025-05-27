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Долгосрочная аренда домов с садом в Никосии, Кипр

Строволос
9
Лация
10
Лакатамия
5
муниципалитет Никосия
4
45 объектов найдено
Дом 5 спален в район Никосия, Кипр
Дом 5 спален
район Никосия, Кипр
Количество спален 5
Площадь 310 м²
Luxurious Detached House in Latsia/Dali Area This exquisite detached house is situated in t…
$3,052
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
The house consists of 5 large en suite bedrooms, 2 on the upper floor with a kitchenette and…
$7,207
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Spacious 4BR Property for Rent I with Storage Room I Maid Room I Good Location. La Mais…
$8,174
в месяц
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
This Gorgeous Outlooks Home is now available for Rent in Latsia area (near GSP stadium) with…
$4,904
в месяц
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 690 м²
If you are looking for the height of luxury in your property, in a great location, with  exp…
$13,305
в месяц
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Дом в Лация, Кипр
Дом
Лация, Кипр
Площадь 2 500 м²
The Levante Villas are conveniently located 15 mins from the center of Nicosia with very eas…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
This amazing property located 15 mins from the center of Nicosia with very easy access to th…
$14,168
в месяц
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Elegant Three-Storey Semi-Detached Furnished House for Lease in Lycavitos We are pleased to…
$2,507
в месяц
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Nestled in the charming neighborhood of Archangelos in Nicosia, Cyprus, this exceptional 4-b…
$2,398
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Суперсовременный дом с пятью спальнями площадью 650 кв. м (450 кв. м плюс подвал 200 кв. м),…
$9,979
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 435 м²
For rent fantastic house in Engomi, very near to Hilton Park Hotel and Alpha Mega Supermarke…
$3,487
в месяц
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Дом 4 спальни в район Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
La Maison Estates is delighted to introduce this enticing 4-bedroom property in Palouriotisa…
$4,904
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Simply Stunning Residence with Premium Features in Engomi Ground Floor: An expansive open-p…
$2,943
в месяц
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Дом 4 спальни в район Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
This impeccably situated residence located in the heart of Old Nicosia , in close proximity …
$2,180
в месяц
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Дом 5 спален в Лакатамия, Кипр
Дом 5 спален
Лакатамия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
? Five-Bedroom Modern Home for RENT ✨ Welcome to your beautiful home in Lakatamia, Agios Ni…
$1,635
в месяц
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Luxurious and Spacious House for RENT in Strovolos Discover this stunning 4-bedroom home, p…
$3,269
в месяц
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Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
This modern house is located in the most prestigious area of  Strovolos. The property consi…
$5,544
в месяц
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Дом 4 спальни в Коккинотримития, Кипр
Дом 4 спальни
Коккинотримития, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Beautiful Detached House located in the area of Kokkinotrimithia close to all amenities. co…
$2,725
в месяц
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
We introduce an elegant modern family residence situated on a corner plot, boasting a splend…
$3,814
в месяц
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Дом 5 спален в район Никосия, Кипр
Дом 5 спален
район Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Excellent house is now available for Rent in the berautiful area of Dasoupoli close to all a…
$2,943
в месяц
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Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Очень красивый, аристократический дом, расположенный в лучшем районе Энгоми, Никосия. 🏡 Общ…
$22,176
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Introducing an exceptional residence situated on a 600 sqm plot, boasting a spacious interna…
$4,141
в месяц
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Дом 6 спален в Строволос, Кипр
Дом 6 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
This lovely house is located in Prestigious area of Strovolos, to an area that only luxuriou…
$14,414
в месяц
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Дом 5 спален в район Никосия, Кипр
Дом 5 спален
район Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Отдельный дом в стиле Excellence в Калифее (рядом с Carlsberg) с высококачественной отделкой…
$3,992
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Located in one of Nicosia’s most quiet residential areas this outstanding 5 bedroom property…
$4,213
в месяц
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Perfectly located in a quiet neighborhood in Latsia area with easy access to the high way. T…
$4,879
в месяц
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Step into this wonderful 4-bedroom house located in a quiet and nice area of Strovolos. This…
$5,122
в месяц
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Modern house  of four bedrooms in an exclusive area in Eleonon street of Strovolos!! The pro…
$4,990
в месяц
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
A beautiful Three bedroom detached house in Lakatamia-Anthoupoli area. This luxury property …
$4,435
в месяц
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Дом 3 спальни в район Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Spacious And Contemporary Living property located  in platy Aglatzias area/rik close to all …
$3,814
в месяц
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Параметры недвижимости в Никосии, Кипр

с бассейном