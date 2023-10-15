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Квартиры возле озера в Никосия, Кипр

двухкомнатные
3
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1 объект найдено
Квартира 9 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Лефкара, Кипр
Квартира 9 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Лефкара, Кипр
Комнаты 13
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр Предлагается вилла …
€2,85 млн

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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