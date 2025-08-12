Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда офисов в муниципалитете Никосия, Кипр

Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Откройте для себя воплощение роскошных офисных помещений с этим изысканным предложением на в…
$7,004
в месяц
Офис 477 м² в Никосия, Кипр
Офис 477 м²
Никосия, Кипр
Площадь 477 м²
The asset is a commercial unit located on the junctions of A Limassol Ave. one of the busies…
$4,250
в месяц
Офис 200 м² в Никосия, Кипр
Офис 200 м²
Никосия, Кипр
Площадь 200 м²
A  luxury building at a prime location of the city center of Nicosia. Partitions wood oak, r…
$2,994
в месяц
Офис 335 м² в Никосия, Кипр
Офис 335 м²
Никосия, Кипр
Площадь 335 м²
A seven-storey building located in city center.  Only the 4th Floor is available with an are…
$5,476
в месяц
Офис 700 м² в Никосия, Кипр
Офис 700 м²
Никосия, Кипр
Площадь 700 м²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$11,988
в месяц
Офис 3 293 м² в Никосия, Кипр
Офис 3 293 м²
Никосия, Кипр
Площадь 3 293 м²
This building located in Agioi Omologites close to city center and all amenities like banks,…
$81,737
в месяц
Офис 400 м² в Никосия, Кипр
Офис 400 м²
Никосия, Кипр
Площадь 400 м²
Foul renovated / restored 2023 two-storey property in Nicosia suitable for offices and other…
$4,795
в месяц
Офис 230 м² в Никосия, Кипр
Офис 230 м²
Никосия, Кипр
Площадь 230 м²
This exceptional office space is available for rent, boasting a prime location in Nicosia Ce…
$2,834
в месяц
Офис 148 м² в Никосия, Кипр
Офис 148 м²
Никосия, Кипр
Площадь 148 м²
This Office is available for RENT in city center close to banks, shops and all amenities. R…
$1,471
в месяц
Офис 500 м² в Никосия, Кипр
Офис 500 м²
Никосия, Кипр
Площадь 500 м²
Shop/Offices The building  position on a Prime Commercial Avenue and benefits with easy acc…
$7,847
в месяц
Офис 296 м² в Никосия, Кипр
Офис 296 м²
Никосия, Кипр
Площадь 296 м²
Shop/office available for rent in Nicosia business center. The shop holds a premium position…
$4,032
в месяц
Офис 238 м² в Никосия, Кипр
Офис 238 м²
Никосия, Кипр
Площадь 238 м²
Office available for rent in Nicosia business center. The office has a covered area of 238sq…
$3,378
в месяц
Офис 500 м² в Никосия, Кипр
Офис 500 м²
Никосия, Кипр
Площадь 500 м²
Brand new Offices in a unique location near city center of Nicosia. The property is ideally…
$7,629
в месяц
Офис 1 600 м² в Никосия, Кипр
Офис 1 600 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 600 м²
This commercial building Offices is located in one of the most  central privileged area of N…
$23,284
в месяц
Офис 287 м² в Никосия, Кипр
Офис 287 м²
Никосия, Кипр
Площадь 287 м²
Super Luxury offices in the  best building in the city centre of Nicosia.  Interior cover…
$4,990
в месяц
Офис 440 м² в Никосия, Кипр
Офис 440 м²
Никосия, Кипр
Площадь 440 м²
One of the capital's most prestigious and stunningly designed landmark buildings, offering a…
$15,366
в месяц
Офис 340 м² в Никосия, Кипр
Офис 340 м²
Никосия, Кипр
Площадь 340 м²
A  landmark mixed-use building located in city center of Nicosia are available for rent. Th…
$4,523
в месяц
Офис 1 050 м² в Никосия, Кипр
Офис 1 050 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 050 м²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$17,982
в месяц
Офис 3 038 м² в Никосия, Кипр
Офис 3 038 м²
Никосия, Кипр
Площадь 3 038 м²
The building comprises of five floors (see below analysis of area per floor). The location i…
$66,181
в месяц
Офис 462 м² в Никосия, Кипр
Офис 462 м²
Никосия, Кипр
Площадь 462 м²
Modern Office space in City Center of Nicosia. The Asset has the following specifications: …
$7,552
в месяц
Офис 1 400 м² в Никосия, Кипр
Офис 1 400 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 400 м²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$21,796
в месяц
Офис 763 м² в Никосия, Кипр
Офис 763 м²
Никосия, Кипр
Площадь 763 м²
The premises include both an open office space and enclosed offices, along with a conference…
$3,596
в месяц
Офис 350 м² в Никосия, Кипр
Офис 350 м²
Никосия, Кипр
Площадь 350 м²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$5,994
в месяц
Офис 1 445 м² в Никосия, Кипр
Офис 1 445 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 445 м²
This Office is now available for rent in city center and close to all amenities and services…
$26,156
в месяц
Офис 10 000 м² в Никосия, Кипр
Офис 10 000 м²
Никосия, Кипр
Площадь 10 000 м²
High-End Office is available for Rent in the Capital's Bussines centre of Nicosia! Situa…
Цена по запросу
