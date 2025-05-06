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Дома с бассейном в муниципалитете Никосия, Кипр

Никосия
10
5 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Роскошный двухэтажный дом с тремя спальнями на продажу в Агиа Текла - провинция Фамагуста. Д…
$474,921
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Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 636 м²
La Maison Real Estate с радостью представляет впечатляющую недвижимость в Айи-Омологитес. Эт…
$2,44 млн
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
For Sale: Listed - Heritage building) suitable for boutique hotel Building: 225 m2 Plot: 1…
$926,349
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Площадь 250 м²
La Maison Estates is thrilled to introduce this stunning new property listing located in the…
$2,18 млн
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 817 м²
This villa offers both exclusivity and privacy at a prestigious address. The design features…
$4,03 млн
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Типы недвижимости в муниципалитете Никосия

виллы

Параметры недвижимости в муниципалитете Никосия, Кипр

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