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Дома с садом в муниципалитете Никосия, Кипр

Никосия
10
7 объектов найдено
Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Peace of Art listed Property  located in Nicosia old center close to all amenities and servi…
$419,581
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
Полунезависимый, роскошный особняк с тремя спальнями на продажу в провинции Полемидия - Лима…
$472,670
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Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 636 м²
La Maison Real Estate с радостью представляет впечатляющую недвижимость в Айи-Омологитес. Эт…
$2,44 млн
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 406 м²
This beautiful listed property is located in the heart of Nicosia’s Old City within walking …
$1,36 млн
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Площадь 250 м²
La Maison Estates is thrilled to introduce this stunning new property listing located in the…
$2,18 млн
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Хлорака - Пафос, с 200 т.м. крытый ин…
$469,922
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Дом 10 спален в Никосия, Кипр
Дом 10 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 350 м²
The Listed property consist 10 bedrooms in a 200sqm plot with 350sqm covered area and intern…
$1,44 млн
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Типы недвижимости в муниципалитете Никосия

виллы

Параметры недвижимости в муниципалитете Никосия, Кипр

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