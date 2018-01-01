Новая закрытая резиденция с бассейном, Пафос, Кипр

Предлагаются виллы с панорамным видом на море, горы и окрестности.
Возможно строительство бассейна для каждого дома.
Резиденция располагает большими ухоженными зелеными зонами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 3 минутах от международной школы и в 10 минутах от порта Пафоса.
Центр города - 5 км
Пляж - 4 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 500 метров
Супермаркет - 300 метров
Школа - 1,5 км
Поле для гольфа - 3 км
Новая гавань - 7 км
Предлагаются квартиры с террасами и парковочными местами.
Резиденция располагает бассейном, спа-центром и тренажерным залом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на первой линии у моря в Лимассоле.