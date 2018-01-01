  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Новая закрытая резиденция с бассейном, Пафос, Кипр

Новая закрытая резиденция с бассейном, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€275,000
;
9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает парковкой и бассейном.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 1,5 км от моря.

Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл рядом с Пафосом, Тала, Кипр
Empa, Кипр
от
€880,000
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море в 90 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€350,000
Жилой комплекс Современная резиденция в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€450,000
Жилой комплекс Комплекс вилл в 300 метрах от моря, Хлорака, Кипр
Chloraka, Кипр
от
€963,000
Жилой комплекс Новая резиденция на холме с панорамным видом, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€275,000
Вы просматриваете
Новая закрытая резиденция с бассейном, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€275,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Four seasons
Жилой комплекс Four seasons
Baspinar, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Сдача в: 2022
Агентство: Luxury Life
Жилой комплекс Комплекс вилл с зелеными зонами в спокойном районе, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с зелеными зонами в спокойном районе, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€493,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, горы и окрестности. Возможно строительство бассейна для каждого дома. Резиденция располагает большими ухоженными зелеными зонами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 3 минутах от международной школы и в 10 минутах от порта Пафоса. Центр города - 5 км Пляж - 4 км Аэропорт - 15 км Ресторан - 500 метров Супермаркет - 300 метров Школа - 1,5 км Поле для гольфа - 3 км Новая гавань - 7 км
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€1,98 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с террасами и парковочными местами. Резиденция располагает бассейном, спа-центром и тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на первой линии у моря в Лимассоле.
Realting.com
Перейти