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Традиционная резиденция в живописном районе Тала, в пригороде Пафоса, Кипр

Пафос, Кипр
от
€280,000
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4
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О комплексе

Предлагаются просторные апартаменты и таунхаусы.

Резиденция построена в традиционном кипрском стиле и располагает бассейном и садом.

Удобства и оснащение в доме
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Встроенная кухонная мебель
  • Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
  • Пекарня - 4 км
  • Мини-маркет - 500 метров
  • Частная английская школа - 6,5 км
  • Медицинский центр - 2,5 км
  • Спортивный центр - 1 км
  • Поле для гольфа Минтис - 9,4 км
  • Аэропорт Пафоса - 24 км
  • Аэропорт Ларнаки -138 км
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Традиционная резиденция в живописном районе Тала, в пригороде Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€280,000
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