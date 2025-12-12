Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Mosfiloti
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Mosfiloti, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Мосфилоти, Кипр
Квартира 4 комнаты
Мосфилоти, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Эта великолепная резиденция с четырьмя спальнями, окружённая ухоженными садами, дарит захват…
$919,676
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Mosfiloti, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти