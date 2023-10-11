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Количество комнат с бассейном в Mesogi, Кипр

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1 объект найдено
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Месоги, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Месоги, Кипр
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, площадью 151 кв. к…
€370,000

Параметры недвижимости в Mesogi, Кипр

с видом на море
недорогая
элитная
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