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Бунгало в Mesogi, Кипр

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1 объект найдено
Бунгало в Месоги, Кипр
Бунгало
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Это очаровательное бунгало с 3 спальнями предлагает современную жизнь с 2 ванными комнатами …
$350,996
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Параметры недвижимости в Mesogi, Кипр

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