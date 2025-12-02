Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Mesa Chorio
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Mesa Chorio, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Меса Хорио, Кипр
Дом 4 спальни
Меса Хорио, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Вилла с 4 спальнями в районе деревни Меса в Пафосе в 3 минутах от международной школы на пер…
$3,227
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти