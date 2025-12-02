Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Mesa Chorio
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Mesa Chorio, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Меса Хорио, Кипр
Квартира 3 спальни
Меса Хорио, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Доступная для аренды в очаровательной деревне Меса Хорио, эта просторная квартира площадью 1…
$2,314
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Mesa Chorio, Кипр

с видом на море
Realting.com
Перейти