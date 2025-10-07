Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда домов в Mazotos, Кипр

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Мазотос, Кипр
Дом 4 спальни
Мазотос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
This exceptional sea view family home is located in the desirable Petounda Bay area of Mazot…
$2,203
в месяц
Дом 3 спальни в Мазотос, Кипр
Дом 3 спальни
Мазотос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
A gorgeous luxury beachfront villa in Mazotos area for rent! The villa is full furnished and…
$3,923
в месяц
Параметры недвижимости в Mazotos, Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном