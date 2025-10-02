Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Mazotos, Кипр

Квартира 3 спальни в Мазотос, Кипр
Квартира 3 спальни
Мазотос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1
Located in a luxury beachfront development, this spacious apartment offers 150 m² of living …
$381,792
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Параметры недвижимости в Mazotos, Кипр

