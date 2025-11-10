Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Marathounta
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Marathounta, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Квартира в Маратунда, Кипр
Квартира
Маратунда, Кипр
Residential lands in Marathounda, Paphos, offer a peaceful and scenic environment, perfect f…
$226,436
Оставить заявку
Квартира в Маратунда, Кипр
Квартира
Маратунда, Кипр
Property Overview: Location: Marathounda, Paphos, Cyprus Plot Area: 2106 m² Zone Type: H3…
$290,302
Оставить заявку
Квартира в Маратунда, Кипр
Квартира
Маратунда, Кипр
Agricultural land in Marathounta, Paphos, Cyprus offers a peaceful and scenic setting, ideal…
$121,927
Оставить заявку
Ness Wii MarketNess Wii Market
Квартира в Маратунда, Кипр
Квартира
Маратунда, Кипр
Agricultural land in Marathounta village, Paphos, is characterized by its fertile soil and s…
$116,121
Оставить заявку
Квартира в Маратунда, Кипр
Квартира
Маратунда, Кипр
Agricultural land in Marathounta village, Paphos, is ideal for farming or cultivating crops …
$104,509
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Marathounta, Кипр

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти