  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Mandria Lemesou
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Mandria Lemesou, Кипр

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этот красивый трехкомнатный дом в деревне Мандриа, Лимассол, предлагает просторный и комфорт…
$288,081
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Параметры недвижимости в Mandria Lemesou, Кипр

с видом на горы
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
