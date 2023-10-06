Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Лимасол
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Лимасол, Кипр

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Этаж 1
Отличное предложение для тех, кто хочет жить в тихом районе недалеко от большого города. Нов…
€522,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти