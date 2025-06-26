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Дома с гаражом в Limassol Municipality, Кипр

Tserkezoi Municipality
4
10 объектов найдено
Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 301 м²
Sevierra Villas - элегантная вилла на Кипре, расположенная в престижном районе, идеально под…
$1,40 млн
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Таунхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивные 3-этажные апартаменты в центре Лимасола, всего в 200…
$790,519
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Vespera Gardens роскошная вилла в Лимассоле, расположенная в тихом и живописном районе. Совр…
$918,711
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Площадь 278 м²
Sevierra Villas - элегантная вилла на Кипре, расположенная в престижном районе, идеально под…
$2,56 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Площадь 277 м²
Sevierra Villas - элегантная вилла на Кипре, расположенная в престижном районе, идеально под…
$1,98 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 395 м²
Vespera Gardens роскошная вилла в Лимассоле, расположенная в тихом и живописном районе. Совр…
$2,07 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Vespera Gardens роскошная вилла в Лимассоле, расположенная в тихом и живописном районе. Совр…
$686,380
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Pineview Sanctuary - это роскошная вилла на Кипре, окруженная живописными видами природы и т…
$807,957
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Таунхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Marvista Residences это жилой комплекс из частных домов, оформленных в стиле доступной элега…
$755,643
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 281 м²
Sevierra Villas - элегантная вилла на Кипре, расположенная в престижном районе, идеально под…
$1,40 млн
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Типы недвижимости в Limassol Municipality

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
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