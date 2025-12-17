Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда дуплексов с садом в районе Лимасол, Кипр

1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Возвышаясь над горизонтом Лимассола, этот уникальный 23-этажный жилой высотный переопределяе…
$14,100
в месяц
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
