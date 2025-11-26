Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Лимасол
  4. Долгосрочная аренда
  5. Бунгало
  6. Вид на горы

Долгосрочная аренда бунгало с видом на горы в районе Лимасол, Кипр

Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Бунгало 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Откройте для себя эту прекрасно отремонтированную 2-комнатную резиденцию, идеально расположе…
$2,074
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с садом
Realting.com
Перейти