Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Lemithou
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Lemithou, Кипр

1 объект найдено
Дом 5 спален в Лемиту, Кипр
Дом 5 спален
Лемиту, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Great Investment or Renovation Opportunity Two traditional stone-built houses are now avail…
$150,957
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Lemithou, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти