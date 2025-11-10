Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Lasa
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Lasa, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 5 спален в Lasa, Кипр
Квартира 5 спален
Lasa, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 321 м²
Three -IN - One We are thrilled to introduce three enchanting properties for rent in the …
$3,484
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Lasa, Кипр

с видом на горы