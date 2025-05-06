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Долгосрочная аренда домов с бассейном в районе Ларнака, Кипр

муниципалитет Ларнака
3
Oroklini
3
4 объекта найдено
Дом 3 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
A modern family villa with private pool in Livadia area for rent! The villa is full furnishe…
$2,398
в месяц
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
A gorgeous luxury villa for sale or rent in Pervolia Area, very close to the beach. Designed…
$2,606
в месяц
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Дом 3 спальни в Мазотос, Кипр
Дом 3 спальни
Мазотос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
A gorgeous luxury beachfront villa in Mazotos area for rent! The villa is full furnished and…
$3,923
в месяц
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Дом 3 спальни в Пила, Кипр
Дом 3 спальни
Пила, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Three-bedroom house with private pool in Pyla area for rent! The house is located in a nice …
$1,635
в месяц
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Типы недвижимости в районе Ларнака

виллы

Параметры недвижимости в районе Ларнака, Кипр

с садом
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