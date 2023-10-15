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Земельные участки в Лакатамия, Кипр

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лакатамия, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6180 кв.м. В Никосии
€600,000
Земельные участки с титулом на право собственности в Лакатамия, Кипр
Земельные участки с титулом на право собственности
Лакатамия, Кипр
Жилой участок 564 кв.м. продается в Паралимни - провинции Фамагуста, с коэффициентом строите…
€137,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лакатамия, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 972 кв.м. В Никосии. Земельный участок находится в райо…
€239,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лакатамия, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1204 кв.м. В Никосии. Земельный участок находится в рай…
€257,050
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лакатамия, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 647 кв.м. В Никосии. Земельный участок находится в райо…
€167,800
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лакатамия, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1255 кв.м. В Никосии. Земельный участок находится в рай…
€267,550
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лакатамия, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1253 кв.м. В Никосии. Земельный участок находится в рай…
€267,550
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лакатамия, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 636 кв.м. В Никосии. Земельный участок находится в райо…
€164,650
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