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Магазины в Лакатамия, Кипр

коммерческая недвижимость
16
офисы
3
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7 объектов найдено
Магазин в Лакатамия, Кипр
Магазин
Лакатамия, Кипр
Магазин на первом этаже с мезонином в Агиос Антониос.Он имеет общую площадь 73 кв.м., площад…
Цена по запросу
Магазин в Лакатамия, Кипр
Магазин
Лакатамия, Кипр
Отличная возможность для инвестиций в трех унифицированных магазинах, расположенных на перво…
Цена по запросу
Магазин в Лакатамия, Кипр
Магазин
Лакатамия, Кипр
A shop in Agios Antonios quarter, Nicosia.The shop is on the ground floor. It has an interna…
Цена по запросу
Магазин в Лакатамия, Кипр
Магазин
Лакатамия, Кипр
Магазин на первом этаже коммерческого здания в Агиос Антониос, Никосия. Магазин состоит из б…
Цена по запросу
Магазин с холодильником в Лакатамия, Кипр
Магазин с холодильником
Лакатамия, Кипр
Магазин на первом этаже семиэтажного здания в Агиос-Антониос, Никосия. Он состоит из: 291 кв…
Цена по запросу
Магазин в Лакатамия, Кипр
Магазин
Лакатамия, Кипр
Это два магазина на первом этаже с единым мезонином и подвалом, расположенным на семиэтажном…
Цена по запросу
Магазин в Лакатамия, Кипр
Магазин
Лакатамия, Кипр
Это неполный магазин на первом этаже девятиэтажного здания в Агиос-Антониос, Никосия. Общая …
Цена по запросу
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