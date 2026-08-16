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Магазины в Лакатамии, Кипр

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коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин 207 м² в Лакатамия, Кипр
Магазин 207 м²
Лакатамия, Кипр
Площадь 207 м²
Магазин с мезонином в Лакатамии, в Никосии. Недвижимость имеет очень хороший доступ к автома…
$466,284
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Магазин 65 м² в Лакатамия, Кипр
Магазин 65 м²
Лакатамия, Кипр
Площадь 65 м²
Магазин на продажу в Деринии - провинция Фамагуста. Магазин состоит из 60 кв.м. интерьера, 5…
$115,114
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