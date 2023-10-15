Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Лакатамия
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Лакатамия, Кипр

коммерческая недвижимость
16
магазины
7
Офис В архив
Очистить
3 объекта найдено
Офис в Лакатамия, Кипр
Офис
Лакатамия, Кипр
Этот цельноэтажный офис расположен в центре города Агиос-Антониос, Никосия, на первом этаже …
Цена по запросу
Офис под аренду в Лакатамия, Кипр
Офис под аренду
Лакатамия, Кипр
Office in an excellent location in Agios Antonios Quarter in Nicosia Municipality. The prope…
Цена по запросу
Офис в Лакатамия, Кипр
Офис
Лакатамия, Кипр
An office in Agios Antonios, Nicosia.  It has a covered parking space on the basement and tw…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти