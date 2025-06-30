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Инвестиционная недвижимость в Лакатамии, Кипр

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Инвестиционная Удалить
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2 объекта найдено
Инвестиционная 879 м² в Лакатамия, Кипр
Инвестиционная 879 м²
Лакатамия, Кипр
Площадь 879 м²
7 apartments of 2 bebdrooms , 2 apartment of 1 bedrooms and 1 apartment of 3 bedrooms locate…
$1,19 млн
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Инвестиционная 480 м² в Лакатамия, Кипр
Инвестиционная 480 м²
Лакатамия, Кипр
Площадь 480 м²
Целое здание в главном проспекте в Антуполи доступно для продажи. Он состоит из 3 магазинов …
$673,845
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