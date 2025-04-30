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Квартиры в Lakatameia Municipality, Кипр

Лакатамия
206
Tseri
3
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211 объектов найдено
Квартира в Лакатамия, Кипр
Квартира
Лакатамия, Кипр
Площадь 344 м²
A residential building in Agios Antonios, Nicosia.It comprises of a house and two apartments…
$684,023
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 т.м. крытый интерьер…
$154,974
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Квартира 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Nestled in a serene area of Nicosia, this contemporary residential development offers a harm…
$280,140
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 118 м²
Продается двухкомнатная квартира в Джермасогеи - Провинция Лимассол, с 102 кв.м. крытые инте…
$504,762
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 94 м²
For sale under construction, two-bedroom apartment in Latsia - Nicosia province, on the thir…
$164,973
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 127 м²
For sale under construction two bedroom apartment in Livadia - Larnaka province. It has 106 …
$162,201
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 124 м²
Продается двухкомнатная квартира в районе Колумбии - провинция Лимассол, с 98 кв.м. крытые и…
$335,944
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Two bedroom apartment for sale in Pallouriotissa - Nicosia district, on the 2nd floor of a t…
$159,157
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Квартира 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 133 м²
Three bedroom under construction apartment for sale in Agia Fila - Limassol Province, with 1…
$490,975
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Квартира 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
Three bedroom apartment for sale under construction in Dasoupoli - Nicosia province, with 10…
$288,578
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 105 м²
For sale under construction, a two-bedroom apartment in Strovolos - Nicosia province, on the…
$165,163
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Квартира 1 комната в Лакатамия, Кипр
Квартира 1 комната
Лакатамия, Кипр
Число комнат 1
Площадь 105 м²
Продается квартира с одной спальней в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 59 т.м. крытый …
$160,158
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Квартира 1 комната в Лакатамия, Кипр
Квартира 1 комната
Лакатамия, Кипр
Число комнат 1
Площадь 70 м²
For sale under the construction of a penthouse apartment of a bedroom in Strovolos - provinc…
$139,977
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 98 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 78 кв.м.м. крытый интер…
$154,974
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 104 м²
For sale under construction two bedroom apartment in Aradippou - Larnaka province, on the se…
$160,158
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Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
A new project is located in Lakatamia.  The 3-storey building consists of 12 apartments. All…
$217,150
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Пентхаус в Лакатамия, Кипр
Пентхаус
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Откройте для себя этот эксклюзивный новый проект, расположенный в популярном районе Македони…
$252,470
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Квартира 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 119 м²
Продается трехкомнатная квартира в Деринии - провинции Фамагуста, на 1 этаже жилого дома. Кв…
$169,972
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Квартира 1 спальня в Лакатамия, Кипр
Квартира 1 спальня
Лакатамия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/3
Современная возможность инвестирования в жилье в Лакатамии Этот хорошо расположенный многок…
$144,896
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Продается двухкомнатная квартира в Лации - провинция Никосия, на третьем этаже трехэтажного …
$165,163
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 133 м²
Продается в рамках строительства трехкомнатной квартиры в провинции Агиос Афанасиос - Лимасс…
$497,548
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 80 м²
Продается двухкомнатная квартира в Капапри - провинция Фамагуста. Квартира состоит из 65 т.к…
$164,973
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Квартира 1 комната в Лакатамия, Кипр
Квартира 1 комната
Лакатамия, Кипр
Число комнат 1
Площадь 75 м²
Продается в стадии строительства спальня в Лации - провинция Никосия, с 57 т.м. крытые интер…
$129,978
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 108 м²
Ground floor luxury two bedroom apartment for sale in Lakatamia, Stelmek area - Nicosia prov…
$175,173
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Квартира 1 комната в Лакатамия, Кипр
Квартира 1 комната
Лакатамия, Кипр
Число комнат 1
Площадь 58 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака. Это имеет 51 т.м. крытые ин…
$108,870
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 123 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 кв.м. крытое внутрен…
$169,972
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 86 м²
Продается двухкомнатная квартира в Деринии - провинция Фамагуста, на 2 этаже жилого дома. Кв…
$129,978
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Комната 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Комната 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 141 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатной квартиры в Строволосе - провинция Никосия, на…
$288,578
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Квартира 1 комната в Лакатамия, Кипр
Квартира 1 комната
Лакатамия, Кипр
Число комнат 1
Площадь 64 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ипсонасе - провинция Лимассол, с 50 т.м. крытые интерьеры…
$140,138
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province,…
$490,484
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Типы недвижимости в Lakatameia Municipality

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lakatameia Municipality, Кипр

с садом
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