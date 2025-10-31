Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Kourio Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом
  6. Сад

Долгосрочная аренда домов с садом в Kourio Municipality, Кипр

Ypsonas Municipality
5
2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Эпископи, Кипр
Дом 3 спальни
Эпископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
This stunning house is Located in Episkopi village and is a 10 minute drive to Limassol.The …
$4,413
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Эрими, Кипр
Дом 3 спальни
Эрими, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
This spacious house for rent in Erimi offers a comfortable living experience with an interna…
$2,439
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти