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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Kourio Municipality, Кипр

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Ypsonas Municipality
8
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9 объектов найдено
Склад 1 000 м² в Като Полемидия, Кипр
Склад 1 000 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 1 000 м²
Расположенный непосредственно на главной дороге Ипсонаса, одного из самых известных и хорошо…
$10,219
в месяц
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Склад 1 100 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Склад 1 100 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 1 100 м²
Собственность Описание Отличная возможность арендовать современный и ухоженный склад в вост…
$17,284
в месяц
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Коммерческое помещение 1 000 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 1 000 м²
Хранилище, предлагающее крытый участок площадью 1000 кв.м и площадью 4000 кв.м в промышленно…
$9,135
в месяц
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Склад 900 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Склад 900 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 900 м²
Просторный склад с частными офисами Ypsonas. Расположенный к северу от шоссе в 3-й промышлен…
$10,590
в месяц
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Офис 1 584 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Офис 1 584 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 1 584 м²
Доступный для аренды, этот просторный офис предлагает 1584 м2 внутреннего пространства, удоб…
$64,530
в месяц
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Офис 1 188 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Офис 1 188 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 1 188 м²
Доступный в аренду, этот просторный офис предлагает 1188 м2 внутреннего пространства, удобно…
$48,398
в месяц
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Склад 1 000 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Склад 1 000 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 1 000 м²
Главный промышленный склад в Ипсонасе, Лимассол, теперь доступен для аренды. Предлагая 1000 …
$10,466
в месяц
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Склад 1 000 м² в Эрими, Кипр
Склад 1 000 м²
Эрими, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 000 м²
Для аренды: Большое складское здание в Эрими, предлагающее 1000 квадратных метров внутреннег…
$7,416
в месяц
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Офис в Ypsonas Municipality, Кипр
Офис
Ypsonas Municipality, Кипр
Новый офисный склад, построенный в 2024 году, доступен для аренды. - 4 формы контейнерных у…
$18,166
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский

Типы недвижимости в Kourio Municipality

офисы
склады
Realting.com
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