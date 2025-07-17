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Долгосрочная аренда офисов в Kourio Municipality, Кипр

Ypsonas Municipality
6
6 объектов найдено
Офис 3 099 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Офис 3 099 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 3 099 м²
Количество этажей 4
Пятиэтажное офисное здание в Старом городе Лимассола Это современное офисное здание располо…
$75,564
в месяц
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Офис 2 000 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Офис 2 000 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 2 000 м²
Новый офисный склад, построенный в 2024 году, доступен для аренды. - 4 формы контейнерных у…
$18,600
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Офис 1 188 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Офис 1 188 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 1 188 м²
Этаж 3/4
Пятиэтажное офисное здание в Старом городе Лимассола Это современное офисное здание располо…
$48,826
в месяц
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Офис 396 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Офис 396 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 396 м²
Этаж 1/4
Пятиэтажное офисное здание в Старом городе Лимассола Это современное офисное здание располо…
$16,275
в месяц
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Офис 1 584 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Офис 1 584 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 1 584 м²
Этаж 4/4
Пятиэтажное офисное здание в Старом городе Лимассола Это современное офисное здание располо…
$65,102
в месяц
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Офис 792 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Офис 792 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 792 м²
Этаж 2/4
Пятиэтажное офисное здание в Старом городе Лимассола Это современное офисное здание располо…
$32,551
в месяц
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