  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Konia
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Сад

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Konia, Кипр

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Кония, Кипр
Квартира 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
В аренду: Просторная резиденция на первом этаже в очень желательном и спокойном районе Конь…
$4,955
в месяц
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 3 спальни в Кония, Кипр
Квартира 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
В аренду: Просторный трехкомнатный и однокомнатный офисный дом в очень востребованном район…
$1,613
в месяц
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Параметры недвижимости в Konia, Кипр

