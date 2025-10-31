Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Кония
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Кония, Кипр

виллы
72
1 объект найдено
Дом 2 спальни в Кония, Кипр
Дом 2 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
This ideal home combines sleek architecture and stylish interiors, providing a luxurious lif…
$629,376
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти