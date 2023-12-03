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Земельные участки в Сообщество Тимис, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Тими, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Тими, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10385 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: H5aКоэффици…
€1,20 млн
в месяц
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