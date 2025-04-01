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Дома в Сообщество Тимис, Кипр

4 объекта найдено
Дом 4 спальни в Тими, Кипр
Дом 4 спальни
Тими, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Роскошное бунгало с 4 спальнями в Тими, Пафос. Это исключительное бунгало из 4 спальни в Тим…
$1,03 млн
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Дом 6 спален в Тими, Кипр
Дом 6 спален
Тими, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
6-спальная пляжная вилла площадью 400 кв.м. и окружена участком 2300 кв.м. Непорочный благоу…
$1,25 млн
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Дом 5 спален в Тими, Кипр
Дом 5 спален
Тими, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 404 м²
A luxury 5-bedroom house in Timi, Paphos, with a covered internal area of approximately 404 …
$899,103
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Дом 3 спальни в Тими, Кипр
Дом 3 спальни
Тими, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
130 sq.m, 2 floors (upstairs and downstairs)... Upstairs: 3 bedrooms, wc & bathroom, small …
$324,984
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