Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Pyrgou Lemesou
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом
  6. Вид на горы

Долгосрочная аренда домов с видом на горы в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 2 спальни в Писсури, Кипр
Квартира 2 спальни
Писсури, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Доступна в аренду современная двухместная недавно отремонтированная квартира в популярном по…
$1,105
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Эта современная квартира, построенная в 2015 году и отремонтированная в 2023 году, теперь до…
$1,751
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 2 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Этот просторный мезонет предлагает комфортное жилое пространство площадью 90 квадратных метр…
$1,286
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Мы рады представить на рынок 2-комнатную квартиру в районе Агиос Спиридонас Лимассола. Отли…
$1,513
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 4 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Роскошное бунгало с 4 спальнями с бассейном, в тихом жилом районе Пареклиссии, Он предлагает…
$8,184
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Совершенно новый двухкомнатный пентхаус, расположенный в Агиа Зони, доступен уже сейчас. Он …
$2,221
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Эта просторная квартира на верхнем этаже предлагает комфортное проживание в востребованном р…
$1,049
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Совершенно новый двухкомнатный пентхаус, расположенный в Агиа Зони, доступен уже сейчас. Он …
$2,221
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Совершенно новая однокомнатная квартира, расположенная в Агиа Зони, доступна уже сейчас. Он …
$1,578
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Эта современная квартира, построенная в 2015 году и отремонтированная в 2023 году, теперь до…
$1,751
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Пейя, Кипр
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Доступной для аренды является современная, просторная квартира, расположенная на первом этаж…
$2,107
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Совершенно новая однокомнатная квартира, расположенная в Агиа Зони, доступна уже сейчас. Он …
$1,576
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти