Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Pyrgou Lemesou
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Сад

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 5 спален в Пиргос, Кипр
Квартира 5 спален
Пиргос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Exceptional Five-Bedroom Villa in Tranquil Pyrgos Countryside is offered fully furnished and…
$6,967
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
An exceptional Ground Floor Residence in One of Cyprus’s Finest Luxury Resorts - The Residen…
$3,484
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 4 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Lovely house available fully furnished in the quiet village of Pyrgos.  Just 7 minutes drivi…
$5,225
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

с видом на море