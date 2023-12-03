Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Сообщество финикийцев
  5. Коттеджи

Коттеджи в Сообщество финикийцев, Кипр

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты с видом на горы в Фоиникария, Кипр
Коттедж 3 комнаты с видом на горы
Фоиникария, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы.О…
€428,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Сообщество финикийцев, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти