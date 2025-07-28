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Квартиры с террасой в Koinoteta Phoinikarion, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Финикария, Кипр
Квартира 1 спальня
Финикария, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Современная однокомнатная квартира в комплексе Fremont Park — это комфорт и удобство в закры…
$316,327
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Параметры недвижимости в Koinoteta Phoinikarion, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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