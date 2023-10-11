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Таунхаусы с видом на море в koinoteta mones lemesou, Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Мони, Кипр
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Мони, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€350,000

Параметры недвижимости в koinoteta mones lemesou, Кипр

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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