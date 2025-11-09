Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Mones Lemesou
  4. Долгосрочная аренда
  5. Магазин

Долгосрочная аренда магазинов в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

Магазин Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Магазин 310 м² в Мони, Кипр
Магазин 310 м²
Мони, Кипр
Площадь 310 м²
Discover a prime retail opportunity in the vibrant area of Moni. This modern shop, set to co…
$4,603
в месяц
Оставить заявку
Магазин 310 м² в Мони, Кипр
Магазин 310 м²
Мони, Кипр
Площадь 310 м²
Discover a prime retail opportunity in the vibrant area of Moni. This modern shop, set to co…
$4,645
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти