  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Mandrion
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Сад

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Koinoteta Mandrion, Кипр

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 2 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Этот просторный мезонет предлагает комфортное жилое пространство площадью 90 квадратных метр…
$1,286
в месяц
Оставить заявку
