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Долгосрочная аренда квартир в Koinoteta Lempas, Кипр

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Лемпа, Кипр
Квартира 3 спальни
Лемпа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Новая 3-комнатная, 2-комнатная квартира с крытой парковкой Расположенная в недавно построен…
$1,493
в месяц
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Квартира 1 спальня в Лемпа, Кипр
Квартира 1 спальня
Лемпа, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Новая 1-комнатная квартира с крытой парковкой Расположенная в недавно построенном здании, э…
$1,148
в месяц
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Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Лемпа, Кипр
Квартира 2 спальни
Лемпа, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новая 2-комнатная, 2-комнатная квартира с крытой парковкой Расположенная в недавно построен…
$1,378
в месяц
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Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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