Долгосрочная аренда квартир в Koinoteta Acheleias, Кипр

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Ашелия, Кипр
Квартира 3 спальни
Ашелия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
3-Bedroom House with Sea View – Paphos Modern 3-bedroom residence built in 2016, located in…
$4,120
в месяц
