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Коттеджи в Kiti, Кипр

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с furnishings в Meneou, Кипр
Коттедж 4 спальни с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной, од…
€400,000
Realting.com
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