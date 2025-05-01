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Жильё в Kato Kivides, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Kato Kivides, Кипр
Дом 3 спальни
Kato Kivides, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Three bedroom house with big land for sale in quite aerea in kivides village in Limassol, th…
$597,163
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Параметры недвижимости в Kato Kivides, Кипр

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