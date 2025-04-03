Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Kato Drys
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Kato Drys, Кипр

1 объект найдено
Дом 6 спален в Като Дрис, Кипр
Дом 6 спален
Като Дрис, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 485 м²
This private hillside retreat located in Kato Drys area, is for those who want modern luxury…
$3,81 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kato Drys, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти